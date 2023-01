Hij zag drie kinderen gegijzeld zitten, maar dacht er niet aan de politie te bellen: Dietwin H. (42) riskeert voorwaardelijke celstraf door schuldig verzuim

Jodelaar Dietwin H. (42) riskeert een voorwaardelijke celstraf voor schuldig verzuim nadat zijn goeie vriend ‘clown Tobi’ vier jaar geleden in Oudenburg een moeder van drie kinderen vermoordde. Hij zag het lichaam van de vrouw liggen en ook de drie kinderen in huis gegijzeld zitten. Maar in plaats van de politie te bellen, ging hij zijn vader in het rusthuis bezoeken. Ook werd er nadien kinderporno bij hem aangetroffen.