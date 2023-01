Tankstations in Italië twee dagen dicht uit onvrede over regering

Premier Giorgia Meloni voerde de regel in omdat de overheid de bedrijven verdenkt van prijsspeculatie. “De regering blijft het hebben over een gebrek aan transparantie in de verkoopprijzen in plaats van een discussie te voeren over de echte problemen”, zeiden enkele overkoepelende organisaties in de branche maandag bij het bekendmaken van de protestactie.

De olieprijzen fluctueren de laatste tijd sterk door de oorlog in Oekraïne en de economische onzekerheden. Vorig jaar steeg de prijs van benzine naar recordhoogte.