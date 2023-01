Onderzoek geopend naar corruptie bij aanstelling van BBC-voorzitter: hielp hij Boris Johnson aan lening?

Na een artikel in de krant The sunday times ging de bal aan het rollen. Sharp zou hebben borg gestaan voor een lening voor Johnson die toen, begin 2021, geldproblemen zou hebben gehad.

Oppositiepartij Labour hekelt de vermoedelijke vriendjespolitiek, want hoewel de minister van Cultuur een kandidaat voorstelt, heeft de premier het laatste woord. Labourleider Keir Starmer zegt daarom dat er “duidelijk serieuze vragen beantwoord moeten worden”.

Excuses

Sharp zelf verwelkomt een onderzoek. In een persbericht verontschuldigt hij zich aan zijn werknemers en noemt de opschudding “een afleiding voor de organisatie”, die hij zeer jammer vindt. Bovendien belooft hij de resultaten van het onderzoek te zullen publiceren, in de naam van “transparantie”.

Hij zou er bijvoorbeeld nooit een geheim van hebben gemaakt dat Johnson en hij mekaar al lang kennen. Bovendien zou hij enkel een “oude vriend” hebben voorgesteld aan diens kabinetschef, waarna hij verder niets meer te maken had met de lening.

Johnson: “Nonsens”

Volgens Boris Johnson is de hele zaak een “lading complete nonsens”. “Richard Sharp is een goede en wijze man, maar hij weet absoluut niets van mijn persoonlijke geldzaken”, vertelde hij maandag aan de zender Sky News.

Ook huidig eerste minister Rishi Sunak, zelf in het verleden een collega van Sharp, maakt zich weinig zorgen over mogelijke corruptie. Hij benadrukt dat Sharps aanstelling dateert van voor zijn ambtstermijn en laat weten dat de sollicitatieprocedure “onafhankelijk, zorgvuldig en transparant” is.