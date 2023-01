Litouwen veroordeeld voor “schadelijk voor kinderen”-waarschuwing op verhalenbundel met LGBTQ-personages

De Grote Kamer, hoogste formatie van het EHRM, is van oordeel dat “met de beperking van de toegang van kinderen tot deze inhoud geen doel werd nagestreefd dat zij legitiem zou kunnen achten”, en merkt op dat “de maatregelen die op het boek werden toegepast, bedoeld waren om de toegang te beperken van kinderen tot inhoud waarin relaties van hetzelfde geslacht worden afgebeeld als substantieel gelijk aan heteroseksuele relaties.”

De zaak werd in 2019 voor het EHRM gebracht door de Litouwse kinderauteur Neringa Dangvyde Macate. In 2013 had de Litouwse universiteit een van zijn verhalenbundels gepubliceerd, met de steun van het ministerie van Cultuur. In twee van de zes sprookjes was sprake van relaties en huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht. Die leidden tot klachten bij de universiteit en het ministerie omdat het boek “perversie zou aanmoedigen”. Daarop schortte de universiteit de verdeling van het boek op en riep het exemplaren uit de bibliotheek terug.

Een jaar later werd de verhalenbundel voor kinderen van 9 en 10 jaar opnieuw verdeeld, met de waarschuwing “schadelijk voor kinderen jonger dan 14 jaar” erop.

Verworpen

De Grote Kamer was van mening dat de verhalenbundel daarentegen “respect en acceptatie door alle leden van de samenleving” aanmoedigde, en verwierp het standpunt van de Litouwse regering dat het boek homo-ouderlijke gezinnen promootte “ten nadele van andere gezinsvormen”.

EHRM veroordeelde Litouwen tot 12.000 euro morele schadevergoeding aan de familie van de auteur, die in maart 2020 overleed.