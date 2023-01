Daniël D. (86) schoot vrouw dood na hoogoplopende ruzie: “Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij heeft dit nooit gewild”

Dat Daniël D. (86) uit Roeselare zijn vrouw neerschoot is “een ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Dat zegt zijn advocaat Stijn Braeye. “Het was nooit zijn bedoeling om zijn vrouw om te brengen. Hij is gebroken.” Het exacte motief van de tachtiger is nog niet duidelijk, maar het boterde al een tijdje minder goed tussen de twee en het koppel was aan het scheiden.

Daniël D. uit het West-Vlaamse Roeselare verscheen maandagnamiddag voor de onderzoeksrechter, die hem zo’n anderhalf uur lang ondervroeg. Ongeboeid, met kwieke tred en een keurig hemd en sneakers aan werd hij door de politie binnengebracht. De bejaarde man zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Brugge. Gezien zijn hoge leeftijd is de kans groot dat hij in de ziekenboeg verblijft.

Daniël D. schoot zondagochtend zijn echtgenote Maria D. (75) dood in hun echtelijke woning gelegen in de residentiële wijk De Gotelaar. Vermoedelijk gebeurde dit met zijn eigen karabijn, die hij altijd in huis had. Het is niet helemaal duidelijk of de man daarna ook zichzelf het leven wilde ontnemen.

Hoogoplopende ruzie

Volgens zijn advocaat Stijn Braeye is de dood van Maria D. het gevolg van een hoogoplopende ruzie. “Het koppel had een discussie, waarna mijn cliënt naar een wapen greep en schoot.” Volgens de advocaat wilde hij zijn echtgenote niet doden. “Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, aldus nog meester Braeye. “Hij heeft dit nooit gewild.”

Het koppel deelde al bijna veertig jaar lief en leed, maar ging de laatste maanden door een moeilijke periode. Onlangs beslisten ze om uit elkaar te gaan. Daniël D. werd net na de feiten gearresteerd op verdenking van moord. De onderzoeksrechter hield hem gisteren aan na zijn verhoor. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die moet beslissen of hij in de gevangenis blijft.