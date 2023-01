Voormalig FBI-agent aangeklaagd voor witwassen van geld van Russische oligarch

Een voormalige hooggeplaatste FBI-agent en een andere Amerikaanse burger zijn aangehouden omdat ze illegale hulp zouden hebben verschaft aan een Russische oligarch. De twee mannen zouden miljardair Oleg Deripaska geholpen hebben om geld wit te wassen, om op die manier sancties te omzeilen die werden uitgevaardigd na de inval door Rusland in Oekraïne. Dat laat het parket van New York maandag weten door de aanklacht te publiceren waaruit blijkt dat vijf betrokkenen in de zaak sinds zaterdag in de cel zitten.