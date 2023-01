De comeback van de euro: onze munt staat op het hoogste niveau tegenover de dollar sinds april vorig jaar

De euro noteerde maandag op ruim 1,09 dollar, het hoogste niveau in negen maanden. Een heel verschil met de 0,9536 dollar waartegen de euro in september vorig jaar nog noteerde. De verwachting dat de Europese Centrale Bank de rente nog flink gaat verhogen, stuwt onze munt.

Het kan verkeren, zei Bredero. En nog snel ook. Vóór de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 stond de euro nog op ruim 1,14 dollar, om vervolgens gestaag in waarde te dalen. In juli vorig jaar was de euro voor het eerst in twintig jaar minder waard dan de dollar. Maar de voorbije drie maanden heeft de euro 10,5 procent gewonnen ten opzichte van de dollar, en maandag spurtte de munt naar zijn hoogste punt sinds april 2022.

“Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, leidde dat tot een enorme stijging van de gasprijzen. Toen vreesde iedereen voor een diepsnijdende recessie, vooral in de eurozone die sterk afhankelijk was van het Russische gas”, zegt Erik Joly, chief economist bij ABN Amro België. Intussen zijn de gasprijzen flink gedaald, en zitten ze alweer op het niveau van net voor de crisis. “Daardoor zijn de meeste specialisten – van een aantal grote zakenbanken tot bestuurders van de ECB – nu een pak minder somber gestemd over de toestand van de Europese economie.”

Optimistisch

Neem nu de Amerikaanse zakenbank JPMorgan. Die verwachtte voor de eurozone tot voor kort een kleine krimp van de economie in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste van dit jaar, maar nu gaat ze uit van een groei met één procent. Ook de Duitse ECB-bestuurder Joachim Nagel toonde zich maandag bij Econostream Media optimistisch. “We zullen de inflatie onder controle krijgen, zonder dat er een recessie ontstaat in de eurozone.”

Klinkt hoopvol, al houdt Erik Joly toch een slag om de arm. “Tot nog toe mogen we niet klagen over de winter, wat positief is voor de gasvoorraden. En de prijzen voor LNG vallen ook mee, doordat de Chinese economie niet op volle toeren draait. Als dat zo blijft, is het optimisme gerechtvaardigd.”

Pauzeknop in VS

Er is nog een tweede factor die de comeback van de euro tegenover de dollar verklaart: de te verwachten renteverhogingen. Verschillende kopstukken van de Europese Centrale Bank – onder wie president Christine Lagarde, de Nederlandse bestuurder Klaas Knot en zijn Finse collega Olli Rehn – lieten de voorbije dagen verstaan dat ze de rente de komende maanden verder willen opdrijven, om de inflatie te beteugelen. In de Italiaanse krant La Stampa zei de Nederlander dat de ECB de rente in februari en maart telkens met een half procentpunt zal optrekken.

In de VS, waar de beleidsrente met 4,5 procent ruim twee keer hoger is dan de 2 procent in de eurozone, is volgens The Wall Street Journal dan weer sprake van een status quo. Als er bij ons inderdaad nog twee keer een half procentpunt bijkomt terwijl de VS op de pauzeknop drukt, dan verliest de dollar nog wat meer van zijn glans als ‘veilige haven’ tegenover de euro.