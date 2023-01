Weggestuurd bij Anderlecht en nu voor veel geld naar Arsenal, maar Engelse media ontdekken vooral het lief van Jakub Kiwior

De naam van de Poolse linksback zegt u wellicht weinig, maar tussen 2016 en 2019 voetbalde hij voor de jeugd van Anderlecht, dat ooit een type Roberto Carlos in hem zag. Alleen is hij toen nooit doorgebroken en na drie jaar werd op de jeugdacademie beslist niet langer met Kiwior door te gaan.

Hij trok naar het Slovaakse Podbrezova en daarna naar MSK Zilina, om uiteindelijk bij Spezia Calcio te belanden in Italië. Dat betaalde al 2,2 miljoen euro voor hem, maar Kiwior ontbolsterde helemaal bij de middenmoter in de Serie A en werd ook international. Nu staat hij voor zijn droomtransfer richting Arsenal. Anderlecht heeft geen doorverkooppercentage meer, maar krijgt wel een solidatiteitsbijdrage voor zijn opleiding. Alle beetjes helpen.

Intussen hebben de Engelse tabloids ook de verloofde van Kiwior ontdekt. Onder anderen The Sun en The Daily Star hadden meteen iets klaar rond Claudia Kowalczyk, goed voor bijna 53.000 volgers op Instagram en een kei in het ‘twerken’. In 2017 kroonde ze zich zich tot winnaar van het Duits kampioenschap, een jaar later haalde ze de halve finales op het EK.

De Poolse is sinds november 2021 verloofd met de ex-belofte van Anderlecht en biedt op regelmatige basis workshops ‘twerken’ aan. Haar bijnaam is ‘Redheaded Babe’.

