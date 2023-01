1 procent beste ondernemingen vertekenen economische toestand van Belgische bedrijven: overgrote meerderheid heeft het wél moeilijk

Belgische bedrijven hebben het veel moeilijker dan initieel gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Nationale Bank waaruit blijkt dat de best presterende bedrijven in ons land zodanig wegen op de cijfers dat er een te positief beeld geschetst wordt over onze bedrijven in het algemeen. “Hopelijk worden sommigen hierdoor wakker geschud”, reageert Unizo.

Er kwamen vorig jaar eerder onverwachts goede signalen uit de bedrijfswereld. Meer nog, de Nationale Bank berekende dat in het tweede kwartaal van vorig jaar de brutowinstmarge naar een recordhoogte van 45,2 procent steeg. Maar achter die cijfers blijkt nu een genuanceerder beeld te zitten. Het zijn vooral de 1 procent beste bedrijven in ons land die voor de winsten blijven zorgen. Dan gaat het over ongeveer 1.400 bedrijven. Goed voor bijna de helft van de toegevoegde waarde in ons land, zeg maar het bbp van de privé in ons land. Denk dan aan de Bel-20-toppers zoals AB Inbev en Sofina of de grote multinationals zoals Pfizer en BASF.

Niet representatief

Maar als we die bedrijven en hun winsten wegfilteren, blijft er 99 procent over dat het wel moeilijk heeft. “Het zijn hoge bomen die een heel bos verbergen”, zegt econoom Gert Bijnens. “Waar we normaal altijd kijken naar het macroniveau zijn we nu naar het microniveau gaan kijken. Het bos achter die hoge bomen blijkt veel genuanceerder. En dan is het gemiddelde helemaal niet representatief voor het modale Belgische bedrijf, dat in 2022 wel degelijk zijn winstmarges heeft zien afnemen.” De economen noemen de daling van 16,8 procent naar 14,3 procent aanzienlijk. “De marge liep met ongeveer 2 cent per euro omzet terug, terwijl deze marge de afgelopen jaren nagenoeg constant bleef en in 2021 zelfs licht steeg.”

Globaal genomen was de daling meer uitgesproken in de verwerkende nijverheid dan in de dienstensector. Zo slaagde de voedingsindustrie er moeilijker in om zijn kosten door te rekenen dan de reissector. En ook in de energiesector die aanvankelijk leek te profiteren van de hoge prijzen, lijkt de omzet te stagneren en zelfs te dalen.

Dalende export

Dat de studie haaks lijkt te staan op wat er eind vorig jaar naar buiten kwam, wil Bijnens nuanceren. “De grootste 1 procent van de bedrijven genereren ook de helft van de toegevoegde waarde en staan dus ook voor een groot stuk in voor de werkgelegenheid. Die macro-economische cijfers zeggen dus wel degelijk iets. Maar als we vandaag naar de micro-economische cijfers kijken, zien we dat het gemiddelde Belgisch bedrijf het moeilijk heeft.”

Topman van Unizo, Danny Van Assche, hoopt dat de non-believers het nu wel gaan begrijpen. “Vakbonden zijn al maanden aan het toeteren over de hoge winstmarges bij bedrijven maar die zijn er dus niet. Dat bewijst deze studie vandaag. Hopelijk dringt het ondertussen wel door dat de Belgische bedrijven op hun tandvlees zitten. En dat ze geen grote schokken meer kan verdragen. De automatisch indexering moet nu dringen aangepakt worden.” Van Assche ziet ook dat de Belgische export aan het afnemen is. “Daar moeten we ons dringend zorgen om maken want dat is direct gelinkt met onze concurrentiekracht die we aan het verliezen zijn.”