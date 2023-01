Anderlecht wil naast Duranville nog spelers laten gaan: verkast jonkie Enock Agyei naar Standard?

1. Hendrik Van Crombrugge (29, keeper, contract tot 2025)

De doelman/kapitein met een stevig contract werd opzijgeschoven en zit nu op de bank. Alleen zijn er weinig clubs die nu in de winter eerste keepers willen aantrekken. Er wordt geïnformeerd, maar een transfer lijkt eerder voor deze zomer te zijn.

2. Wesley Hoedt (28, verdediger, contract tot 2025)

De Nederlander viel uit de gratie omdat hij niet kon leven met een bankzittersstatuut. Alleen heeft Hoedt een dik contract die clubs als pakweg Vitesse niet willen overnemen. Hoedt blijft ook graag bij zijn kinderen in de buurt, waardoor een verre/exotische transfer niet simpel is.

3. Adrien Trebel (31, middenvelder, contract tot juni 2023)

Trebel zelf wil eventueel blijven aan verminderde voorwaarden, maar Anderlecht is opgelucht dat het bijna verlost is van zijn miljoenencontract. Als er in januari een ploeg komt, zal RSCA niet te moeilijk doen. Trebel weigerde wel het Turkse Hatayspor en blijft liefst in Europa.

© BELGA

4. Benito Raman (28, spits, contract tot 2024)

Kwam de jongste twee matchen weer boven water, maar was voordien weinig productief. Raman ligt wel goed in de groep en heeft ook een stevig loon. Vorige zomer lonkte Westerlo nog, maar is dat nog aan de orde? Met zijn hoge salaris valt Raman ook moeilijk uit te lenen.

5. Noah Sadiki (18, verdediger, contract tot juni 2023 met optie)

De polyvalente Noah Sadiki kreeg dit seizoen kansen bij Anderlecht, maar dat ging met ups-and-downs. Een vertrek is bespreekbaar zowel voor de club als voor zijn entourage, want er is interesse van Belgische en Nederlandse teams. Zo werd hij al eens aan PSV gekoppeld.

© BELGA

6. Killian Sardella (20, back/verdediger, contract tot 2025)

De depanneur bij uitstek. Sardella springt bij op rechtsback, soms centraal in de defensie en de jongste tijd ook als linksachter. Dat liep niet slecht tegen Seraing, maar een zekerheid is hij niet. Ook voor hem is er Belgische en Nederlandse interesse, maar RSCA zal wel eerst defensieve versterking moeten halen.

7. Enock Agyei (18, flankaanvaller, contract tot juni 2023)

De minst bekende, want de Ghanese Belg speelde vooral bij de RSCA Futures in 1B. Daar was hij in 16 duels goed voor 3 goals en 1 assist, maar zijn contract loopt af in juni. Vorige zomer trok het Burnley van Kompany aan zijn mouw en ook nu is er veel interesse. Standard heeft echter de beste papieren omdat het ook zijn broer Ebenezer wil vastleggen. In Luik zou hij pendelen tussen het beloftenteam in 1B en de A-ploeg.

© BELGA

(jug, thst)