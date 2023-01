M&M’S stopt “tot nader order” met snoepwoordvoerders na kritiek van conservatief rechts in VS

Snoepfabrikant M&M’s stopt tot nader order met het gebruik van zijn beroemde snoepwoordvoerders in zijn advertenties. De karakters in de vorm van de chocoladesnoepjes liggen onder vuur van een deel van de conservatieve rechterzijde in de Verenigde Staten, die ze te gepolitiseerd noemen.

De zaak begon met de lancering van een nieuwe snoepwoordvoerster in september, namelijk Purple (paars). Het ging om het derde vrouwelijke karakter, na Green en Brown. Ze stond volgens M&M’s voor “aanvaarding en inclusie”.

Paars staat symbool voor steun aan de LGBTQ-gemeenschap en de uiting van homoseksualiteit. De komst van Purple leidde tot kritiek, waarbij internetgebruikers Mars, het moederbedrijf van M&M’s, ervan beschuldigden het chocoladesnoepje in te zetten om aan politiek te doen. Volgens hen waren de snoepjes “woke” geworden.

Tucker Carlson

In januari 2022 had Tucker Carlson, de best bekeken politieke commentator van de conservatie tv-zender Fox News, al gezegd dat de “woke-M&M’s terug zijn”. Hij zei spottend dat Green “lesbisch” was en Purple “zwaarlijvig” vanwege de ovale in plaats van ronde vorm.

Met een verwijzing naar de veranderingen reageerde M&M’s op Twitter dat het niet verwachtte dat de snoepwoordvoerders zo zouden polariseren. “Dat was het laatste wat we wilden want ons doel is net om mensen samen te brengen”, aldus M&M’s. “Daarom hebben we besloten de personages tot nader order op pauze te zetten”, kondigde het bedrijf aan.

De geanimeerde snoepjes worden in de nieuwe reclamecampagnes vervangen door de Amerikaanse comédienne en actrice Maya Rudolph.