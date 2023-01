Merci, mama, merci. Met die woorden zette Conner Rousseau zijn moeder Christel Geerts (61) zondag in de bloemetjes op de nieuwjaarsreceptie. Geerts is ook meer dan de mama van. Als voormalig burgemeester van Sint-Niklaas en professor aan de VUB is zij vandaag nog steeds een belangrijk klankbord. “Eens je jouw woord geeft, dan moet je je daaraan houden, dat heb ik van haar geleerd”, aldus Rousseau.