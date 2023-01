Elfde slachtoffer van schietpartij in Amerikaanse club overleden

De dodentol na de schietpartij in een nachtclub in het Amerikaanse Monterey Park is opgelopen tot elf. Het gaat om een van de tien mensen die na de feiten naar het ziekenhuis gebracht zijn. Er liggen nog drie personen in het ziekenhuis: een van hen is er erg aan toe en twee herstellen goed. Dat melden Amerikaanse media.

De 72-jarige Huu Can Tran schoot zaterdagavond in een nachtclub in Monterey Park, bij Los Angeles, op willekeurige mensen en vluchtte. Zo’n twintig minuten later werd even verderop, in Alhambra, door dezelfde verdachte ook geprobeerd een aanval te plegen, maar die werd afgeslagen door omstanders en een wapen werd afgenomen. Daarna stapte hij in zijn wagen uit het leven toen hij door de politie tegengehouden werd. Wat zijn motief was voor het bloedbad, is nog een vraagteken.

LEES OOK. Tien doden bij schietpartij in dansclub voor ouderen bij LA, 72-jarige verdachte dood teruggevonden: “Dit had veel erger kunnen zijn”

In de nachtclub vielen tien dodelijke slachtoffers. Maandag is een elfde persoon overleden, meldt het ziekenhuis. Er liggen nog drie personen in het ziekenhuis. Een van hen is er erg aan toe en twee anderen herstellen goed, laat het ziekenhuis nog weten.

“Ons heldhaftig personeel in het LAC+USC Medical Center heeft onvermoeibaar gewerkt om de vier slachtoffers te verzorgen die aan onze zorg waren toevertrouwd”, aldus het ziekenhuis. “Helaas, ondanks onze beste inspanningen, zijn we bedroefd te moeten meedelen dat een van de slachtoffers is bezweken aan zijn ernstige verwondingen. We willen ons diepste medeleven betuigen aan de familie en de geliefden van het slachtoffer.”