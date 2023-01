Scheiden op latere leeftijd doet nog meer lijden: specialisten over wat een breuk bij 70-plussers doet

De 85-jarige Daniël D. uit Roeselare schoot zijn vrouw Maria van 75 met een jachtgeweer dood. — © IF

Een nakende echtscheiding werd de 85-jarige Daniël D. uit Roeselare te veel. Hij schoot zijn vrouw Maria van 75 met een jachtgeweer dood. De wanhoop bij echtscheidingen op late leeftijd is vaak veel groter dan bij jongere koppels omdat vooral de angst meespeelt om moederziel alleen achter te blijven, zeggen specialisten. En het probleem zal alleen maar groter worden, want grijze echtscheidingen zitten overduidelijk in de lift. Net als moorden.