Even ging het “helemaal mis” met de gezondheid van voetbalanalist Johan Boskamp: “Ik lag bijna bij de warme bakker”

Het is even niet goed gegaan met Johan Boskamp. De 74-jarige Nederlander kampte met hartproblemen en belandde zelfs op de operatietafel. “Het was heel slecht. Ik lag bijna bij de warme bakker”, aldus de ex-trainer van onder andere Anderlecht bij Veronica Offside.

Boskamp is normaal gezien een van de analisten - naast ex-internationals Andy van der Meijde en Wesley Sneijder - in het Nederlandse voetbalprogramma, maar hij was de voorbije weken niet te zien op de buis. Maandag legde hij uit waarom.

“Het was even helemaal mis. Het was heel slecht. Ik lag bijna bij de warme bakker. Ik ben gisteren voor het eerst weer naar Feyenoord geweest en de dokters waren erbij. Die zeiden dat het kon. Hiervoor heb ik zes dagen op de intensive care gelegen, met hartklachten. Ik had al twee keer een kijkoperatie gehad, en toen hebben ze er stents ingezet. Maar het ging niet beter.”

Boskamp zocht vervolgens opnieuw medische hulp en kreeg uiteindelijk een pacemaker. “Ze zeiden: Morgen mag je weer naar huis. Maar ik heb daar nog twaalf dagen gelegen, omdat ik ook nog het RS-virus kreeg en mijn longen ondertussen volgelopen waren met water. Ik heb wel tien tot twaalf liter vocht uitgeplast.”

Maar intussen gaat het opnieuw de goeie kant op met ‘Bossie’. “Die dokters en verplegers waren echt fantastisch. Ik zei al, het is niet te geloven! Ik voel me nu weer beter dan ooit.”