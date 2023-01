Overvaller van Mark Cavendish en zijn gezin schuldig bevonden: “Grote buit, maar veel erger is het veiligheidsgevoel dat hij weg nam”

Romario Henry (31) is vandaag schuldig bevonden aan de overval op wielrenner Mark Cavendish en zijn gezin, in november 2021. Samen met drie medeplichtigen drong hij de villa in Essex binnen en bedreigde hij de renner, die op dat moment herstellende was van een zware crash tijdens de Zesdaagse van Gent. De buit was groot, de emotionele impact nog veel groter, zei de profrenner nadien in interviews.

Vroeg in de ochtend van 27 november 2021, zo is te zien op beelden die gemaakt zijn door bewakingscamera’s, drongen vier gewapende en gemaskerde mannen de villa van Cavendish in Ongar, Essex, binnen. Ze bedreigden er de renner en zijn vrouw Peta Todd. Ook hun 3-jarige zoontje was aanwezig maar hij zag niets, Todd verstopte hem onder het deken.

De jury kreeg tijdens het proces de beelden van de insluiping te zien.

Peta Todd, die net als haar man naakt was op het moment van de overval, vertelde de jury dat ze geluid had gehoord. Ze ging kijken en stond plots oog in oog met mannen met bivakmutsen op. Zeker een van hen had een groot mes bij.

Slag op gehavende ribben

Ze rende terug naar de kamer en riep haar man dat hij het paniekalarm moest activeren, maar Cavendish slaagde daar niet in omdat een van de overvallers zich op hem had gestort en hem begon te slaan. “Hij had een groot mes vast en eiste horloges. Ze wisten duidelijk wat ze moesten hebben en als ze het niet snel kregen, zou hij steken.”

Cavendish zou tijdens de schermutselingen onder meer een slag op zijn toen zwaar gehavende ribben hebben gekregen, terwijl hij nog maar een paar dagen uit het ziekenhuis was ontslagen nadat hij een klaplong had opgelopen bij een horrorcrash op de piste in Gent.

De daders gingen aan de haal met twee horloges van het merk Richard Mille (waarde omgerekend zo’n 800.000 euro samen). Verder onder meer telefoons en een reiskoffer van Louis Vuitton. “Maar veel erger is het gevoel van bescherming, privacy en waardigheid dat werd weggenomen bij mijn jonge gezin. De buit was groot, maar het veiligheisgevoel dat ze hebben weggenomen, is veel erger”, getuigde Cavendisch.

Tweede verdachte vrijgesproken

De daders hadden de horloges die ze zochten, maar gingen ook nog op zoek naar geld en juwelen, getuigde Todd. “Gelukkig namen ze mijn verlovingsring niet af”, getuigde ze in de rechtbank.

Romario Henry, een van de overvallers, is nu schuldig bevonden door de Chelmford Crown Court. Hij wacht op zijn straf. Een tweede verdachte, Oludewa Okorosobo, bleef ontkennen en is door de jury vrijgesproken.

Inspecteur Tony Atkin van de politie van Essex, die het onderzoek leidde, deed ook nog een oproep voor de tv-camera’s. Daarin vroeg hij dat de twee andere verdachten zich zouden aangeven. “We weten wie jullie zijn en jagen op jullie. Vroeg of laat pakken we jullie toch”, zei hij.

