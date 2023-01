Boete bespreekbaar voor Rousseau als ouders geen Nederlands willen leren

Zelfs een financiële sanctie is voor Rousseau bespreekbaar. “Als die sanctie maar controleerbaar is en oplevert. Je kan wel zeggen dat je mensen gaat beboeten als ze thuis geen Nederlands spreken met hun kinderen. Maar gaan we dan in elk huis een robot zetten om dat te controleren?”

Voor Rousseau moet het belang van het kind centraal staan. En hij gaat ervan uit dat ook de ouders zelf dat begrijpen. Als het niet goed lukt met dat Nederlands “dan moeten ze blijven oefenen”, vindt hij. “Dat is toch in het belang van hun kind.”

Ook het ballonnetje van Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) schiet Rousseau niet meteen af. Met name om onwillige ouders een deel van het kindergeld af te nemen. “Volgens sommigen zouden we daarmee het kind zelf raken”, zegt Rousseau. “Maar als we dat deel van het kindergeld dan eens aan de school geven, zodat de betrokken kinderen daar alvast een gezonde maaltijd kunnen krijgen?”

Daarmee trok hij de discussie meteen verder open. Naar de manier waarop het kindergeld in Vlaanderen wordt verdeeld. “Want helpt het kindergeld wel altijd genoeg om kinderen in armoede te helpen? Als je kiest voor het systeem kindergeld dat we nu hanteren, dan moet je daar meer in investeren voor gezinnen die het moeilijk hebben.”