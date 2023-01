Servisch president Vucic zinspeelt op goedkeuring plan voor regeling Kosovo

De Servische president Aleksandar Vucic heeft maandag verklaard dat hij wel eens zou kunnen instemmen met het Frans-Duitse plan voor de normalisering van de banden met Kosovo. “Als de keuze erin bestaat dat we sancties opgelegd krijgen of dat we accepteren dat Kosovo lid van de Verenigde Naties wordt, dan kies ik voor de weg van het compromis, hoe omstreden dat ook mag zijn”, klonk het maandagavond op een persconferentie.