Mexicaanse oud-minister staat in New York terecht voor aannemen smeergeld van El Chapo

Het proces tegen de voormalige Mexicaanse minister van Veiligheid Genaro García Luna is maandag van start gegaan in New York. Luna wordt er als voormalig hoofd van het Mexicaanse equivalent van de FBI van beschuldigd steekpenningen van het Sinaloa-kartel van de vroegere drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán in ontvangst te hebben genomen. Iets wat hij met klem ontkent.