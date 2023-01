Stoltenberg roept Turkije op om NAVO-toetreding Zweden niet te blokkeren

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft maandag de uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de korrel genomen. Dat deed hij in een onderhoud met de Duitse tv-zender Die Welt. Erdogan heeft ermee gedreigd zijn steun voor de Zweedse NAVO-toetreding in te trekken nadat tijdens een anti-islamactie voor de Turkse ambassade in Zweden een koran werd verbrand.

“De vrijheid van meningsuiting en vrijheid van denken is een kostbaar goed, in Zweden en in alle andere NAVO-landen. Dat is ook de reden waarom ongepaste daden niet per se illegaal zijn”, onderlijnde Stoltenberg.

Zaterdagmiddag verbrandde de Zweeds-Duitse rechts-extremist Rasmus Paludan een koran, waarmee hij de onderhandelingen tussen Ankara en Stockholm aan de kaak wou stellen. “De Zweedse regering heeft deze manifestatie in duidelijke bewoordingen veroordeeld”, aldus Stoltenberg.

Turks president Erdogan verklaarde maandag dat Zweden niet langer op de “steun” van zijn land kon rekenen.

Turkije blokkeert al sinds mei de NAVO-toetreding van zowel Zweden als Finland. Het land verwijt de Scandinavische landen onderdak te bieden aan Koerdische sympathisanten en “terroristen”.