Christine Lambrechts met collega Stephen Van Hoof in De Ketel in Berchem. — © Joris Herregods

Berchem

Als op 1 april hun energiecontract bij Total Energies afloopt, kunnen de uitbaters van taverne De Ketel in Berchem dat alleen verlengen als ze een waarborg van 29.000 euro op tafel leggen. “Dit is schandalig, we hebben nooit een rekening te laat betaald”, zegt medezaakvoerster Christine Lambrechts.