Lichaam van Nederlandse man (85) gevonden in Frankrijk, zes maanden na zijn overlijden

In het Franse dorp Chéniers is onlangs het lichaam van een 85-jarige Nederlandse man gevonden, in diens woning boven het lokale gemeentehuis. Het lijk zou er maar liefst zes maanden hebben gelegen, alvorens het gevonden werd.

De Nederlander woonde boven het plaatselijke gemeentehuis. Chéniers, tussen Limoges en Bourges in centraal-Frankrijk, heeft slechts 600 inwoners. De tachtigjarige was voor veel inwoners dan ook geen onbekende. De man zou al jaren in het plaatsje wonen, maar was naar verluidt behoorlijk op zichzelf. “Heel soms zagen we hem naar de kruidenierswinkel gaan, maar dat was het”, zegt burgemeester Gilles Gaudon.

Het was de kruidenier die uiteindelijk alarm sloeg, omdat de man al heel lang niet in zijn winkel was geweest. De burgemeester liet daarop een onderzoek starten. De brandweer werd ingeschakeld om een kijkje te nemen, en vond de man op 12 januari dood in zijn bed.

Volgens de burgemeester was het niemand opgevallen dat de man sinds juli 2022 geen huur meer had betaald voor zijn appartement boven het gemeentehuis. De buren hadden zijn afwezigheid ook nooit opgemerkt, aangezien hij al een zeer geïsoleerd leven leidde. Er was ook nooit een afwijkende geur geroken.