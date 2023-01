Pakistan heeft na 24 uur opnieuw elektriciteit

De black-out in Pakistan is dinsdag voorbij, nadat het land de voorbije 24 uren zonder elektriciteit zat. De komende dagen zijn wel nog nieuwe pannes mogelijk.

De algemene stroompanne leidde er toe dat een groot deel van de 220 miljoen inwoners maandag zonder elektriciteit zat. Ziekenhuizen moesten noodgedwongen noodgeneratoren inschakelen.

“Het stroomnet is volledig hersteld”, bevestigde minister van Energie Khurram Dastgir Khan dinsdag. Er zal worden onderzocht wat de oorzaak van de grootschalige panne is. Maandag luidde het dat een plotse daling van de frequentie de oorzaak was. In Pakistan wordt ‘s nachts de stroomproductie stilgelegd, en bij de heropstart ‘s morgens vroeg ging het fout.

Delen van het land zullen nog dagen lang hinder ondervinden. Verschillende centrales moeten weer aan het net gekoppeld worden, en dat kan tot stroomonderbrekingen leiden. De elektriciteit valt in Pakistan wel vaker uit, maar deze storing was een van de ergste in jaren.

Pakistan zit in financieel slechte papieren, door een snel slinkende reserve aan buitenlandse deviezen, de verwoestende overstromingen van vorig jaar en de wereldwijde economische vertraging.