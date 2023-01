Donald Trump in opspraak voor selfie met notoire maffioso

Donald Trump is in opspraak gekomen, nadat een foto is opgedoken van de voormalige Amerikaanse president met een notoire maffioso.

De foto van Trump met Joseph ‘Skinny Joey’ Merlino werd door een anonieme bron naar de krant The Philadelphia Enquirer gestuurd. Merlino was het hoofd van een gewelddadige bende, en ooit de gedoodverfde toekomstige leider van de georganiseerde misdaad in Philadelphia en Atlantic City. Trump had in het verleden een casino in die laatste stad. Merlino werd in 2001 veroordeeld voor afpersing, en zat tien jaar lang in de cel. Van 2018 tot 2020 zat hij opnieuw achter de tralies.

Een woordvoerder van Trump wilde niet bevestigen of ontkennen dat de voormalige president Merlino kende. “President Trump neemt talloze foto’s met mensen”, klinkt het. “Dat betekent niet dat hij al die mensen die hij ontmoet ook kent.”