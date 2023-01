L’Equipe: “Super League wil het opnieuw proberen als open competitie en overlegde onder meer al met Belgische clubs”

De Super League, de verguisde gesloten competitie die enkele Europese topclubs in 2021 wilden oprichten, zou aan een doorstart in een nieuw format denken. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zou deze competitie niet met vaste deelnemers werken en zou toegang verdiend moeten worden, zoals in de Champions League. De voorbije maanden zouden volgens hen een vijftigtal clubs hierover geraadpleegd zijn, waaronder ook Belgische ploegen.

A22, het bedrijf achter de Super League, zou geleerd hebben uit de heisa die ontstond nadat in april 2021 een eerste poging gedaan werd een gesloten supercompetitie van grond te krijgen. Toen trokken meer dan de helft van de clubs zich terug nadat niet alleen de Europese voetbalbond UEFA, die de concurrerende Champions League organiseert, maar ook supporters van de betrokken clubs en zelfs Brits premier Boris Johnson en Prins William zich tegen het plan uitspraken.

Volgens L’Equipe zou A22 de voorbije maanden contact opgenomen hebben met “een vijftigtal clubs uit twaalf verschillende landen, waaronder Nederland, Portugal, België, Denemarken en Schotland. Bedoeling is ook clubs uit de ‘middenklasse’ verleiden.” De teams zouden bevraagd zijn over welk format volgens hen het best zou werken voor de Super League. Zo zouden de initiatiefnemers goodwill willen creëren voor hun project en niet meer het gevoel willen geven dat het opgedrongen wordt.

Opvallend is dat het nieuwe concept van de Super League niet langer een gesloten, maar wel een open competitie zou zijn, naar het voorbeeld van de Champions League. Dat wil zeggen dat niet elk jaar noodzakelijk dezelfde clubs meer zouden deelnemen. Dat idee zou alvast positief onthaald zijn door de bevraagde clubs. Ook zou men met een Financial Fair Play willen werken die nog strenger is dan de voorwaarden van de Europese voetbalbond UEFA. Clubs zouden slechts vijfenvijftig procent van hun budget aan salarissen mogen geven.