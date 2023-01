Tachtig academici en juristen richten zich in open brief aan regering: “Stel alles in het werk om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen”

Zowat tachtig academici en rechtsgeleerden vragen de Belgische autoriteiten in een open brief om “alles in het werk te stellen” om de in Iran opgesloten Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele vrij te krijgen. Onder meer KULeuven-rector Luc Sels ondertekende het schrijven.

De veertiger zit nu al bijna een jaar in de gevangenis in Iran. Volgens Iraanse media heeft hij zich schuldig gemaakt aan onder meer spionage en is hij veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen. De Iraanse autoriteiten hebben dat tot nog toe niet bevestigd. De Belgische regering spreekt van een “schijnproces”.

De tachtig academici en rechtsgeleerden, onder wie de rector van de KULeuven Luc Sels en zijn collega’s van de UCLouvain en de ULB, vragen in een open brief dat de regering “alles in het werk stelt om de ernstige mensenrechtenschendingen te stoppen en Olivier Vandecasteele zo snel mogelijk naar België te halen”. Het leven van de man is “in onmiddellijk gevaar”, stellen de briefschrijvers. “Het valt serieus te vrezen dat hij niet lang kan overleven in de onhoudbare detentie-omstandigheden waarin hij zich bevindt.”

De Kamer stemde vorig jaar in met een controversieel verdrag met Iran dat een gevangenenruil mogelijk zou maken. Het Grondwettelijk Hof heeft die deal echter geschorst omdat de tekst de overbrenging toelaat van personen die veroordeeld zijn wegens het plegen van een terroristisch misdrijf. In casu zou het gaan om Assadolah Assadi, een Iraanse schijndiplomaat die in 2021 in ons land tot 20 jaar cel is veroordeeld voor zijn rol in het plannen van een verijdelde aanslag op een massameeting van Iraanse opposanten in Parijs. Verschillende ondertekenaars van de open brief verzetten zich tegen die Irandeal.