Drie tips: De juiste kredietkaart, het juiste plan voor je beleggingen en met of zonder gewaarborgde interestvoet?

Elke dinsdag geeft een financieel adviseur u tips uit zijn vakgebied. Vandaag: Mark Oddens van Bankshopper.be

1. Bespaar honderden euro’s door de juiste kredietkaart te kiezen

De kredietkaarten doen het bijzonder goed, dankzij de extra verzekeringen die daaraan gekoppeld zijn. Maar wie niet oplet, betaalt al snel honderden euro’s te veel voor een kredietkaart. Zo kost de duurste kredietkaart op de Belgische markt 517 euro per jaar. Dat terwijl goedkopere kaarten dezelfde verzekeringen bieden, zij het met een beperkte dekking. Vraag is wie het nodig acht om bijvoorbeeld verzekerd te zijn tot 530.000 euro bij overlijden of blijvende invaliditeit op reis, als dat ook kan voor een bedrag tot 125.000 euro. Het verschil? De tweede kredietkaart kost slechts 40 euro per jaar. Daarnaast is het belangrijk om voor jezelf uit te maken waarom je een kredietkaart wilt gebruiken. Mensen die bijvoorbeeld hun online aankopen willen ­beschermen, kunnen al een kredietkaart kopen voor 5 euro per jaar. Reizigers kunnen dan weer genieten van de nodige reisverzekeringen vanaf 40 euro per jaar. Zij die enkel een kredietkaart wensen om spullen te kopen, kunnen een van de gratis kaarten kiezen.

Verhoog het rendement van je beleggingen door het juiste plan te kiezen

Door de hoge inflatie zoeken meer en meer ­spaarders andere horizonten op. En dat is ook de ­banken en brokers niet ontgaan. Daarom zet een toe­nemend aantal financiële spelers hun beleggingsplannen in de spotlight. Dankzij zo’n plan is het mogelijk om vanaf 20, 25, 50 of 100 euro per maand te beleggen. Veel spaarders zijn weliswaar geneigd om een beleggingsplan te openen bij hun vertrouwde bank. Zij lopen daardoor aanzienlijk veel opbrengsten mis. Een vergelijking van Bankshopper leert dat sommige banken tot 3,50 procent instapkosten aanrekenen. Dat terwijl ­bepaalde online brokers géén instapkosten vragen. Nog een interessant weetje: bij sommige spelers kan je zelf je beleggingsplan samenstellen, terwijl je bij andere moet kiezen uit vooraf samengestelde portefeuilles.

Tak21-verzekeringscontract, met of zonder gewaarborgde interestvoet?

Sommige verzekeraars bieden een tak21-verzekeringscontract aan zonder een gewaarborgde interestvoet. Dat lijkt op het eerste gezicht nadelig. Al kan zo’n contract wel enkele voordelen hebben voor de ­verzekeringnemer. Zo heeft de beheerder meer vrijheid om het kapitaal te beleggen. Daardoor is de kans groter dat je als verzekeringnemer hogere rendementen opstrijkt. Daarenboven zal je veel minder belast worden als je een beroep doet op het belastingvoordeel van ­langetermijnsparen of pensioensparen. De fiscus kijkt namelijk enkel naar de gewaarborgde interestvoet (en niet de eventuele winstdeelname).

