Milieubewegingen stellen zich burgerlijke partij tegen 3M voor PFOS-vervuiling in Zwijndrecht

De procedure waar de milieubewegingen zich bij aansluiten, is de klacht die een andere milieuvereniging, Dryade vzw, eerder indiende tegen 3M. “Door ons burgerlijke partij te stellen, kunnen we ook meer zicht krijgen op waar dat onderzoek nu staat, want dat is niet zo duidelijk, en eventueel bijkomende onderzoeksdaden vragen”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

Volgens BBL, Greenpeace en Grondrecht is het ook belangrijk om nu een signaal te sturen dat 3M “met de voeten sleept” in het PFAS-dossier. “Het bedrijf heeft wel een deal gesloten met Vlaanderen en financiële middelen opzijgezet om daaraan tegemoet te komen, maar sindsdien lijken ze te zeggen dat ze niet verder meer willen gaan dan dat en niet voor àlle kosten willen opdraaien”, stelt Thijs.

De milieubewegingen stellen dat 3M in het buitenland al werd veroordeeld voor milieumisdrijven en daar aankijkt tegen miljardenclaims. Ook in ons land zou het bedrijf moeten opdraaien voor alle geleden schade door PFAS-uitstoot vanop zijn site in Zwijndrecht, vinden ze.

“3M heeft wel geld op tafel gelegd voor de opkuis van de onmiddellijke omgeving en gezondheidsonderzoeken, maar bekende geen schuld voor het illegaal lozen van PFOS en het vervuilen van heel Vlaanderen”, klinkt het. “Het is duidelijk dat 3M nooit uit vrije wil zijn verantwoordelijkheid voor het milieumisdrijf en alle schade op het vlak van onder meer gezondheid en waardeverlies zal toegeven. Een rechterlijke uitspraak is dus broodnodig.”