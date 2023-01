Zorgsector klaagt “onhoudbare financiële situatie” aan in brief aan Vlaamse regering

“Onze zorg staat op springen.” Dat schrijft de federatie van sociale ondernemingen SOM in een open brief aan de Vlaamse regering. Uit een jaarlijkse bevraging van haar 480 leden blijkt dat de financiële situatie van zorg- en welzijnsorganisaties niet meer te houden is.

“We vragen al langer naar broodnodige structurele investeringen, maar nu wordt het wel heel precair”, zegt Marleen Roesbeke, algemeen directeur bij SOM, in een persbericht. De gestegen inflatie is vooral te merken bij de werkingsmiddelen van de organisaties, die al tien jaar niet meer geïndexeerd werden.

De helft van de SOM-leden ziet zich door de stijgende kosten genoodzaakt om te besparen op personeel, in het bijzonder verzorgers of begeleiders. Volgens de brief dreigt dat “finaal verstrekkende gevolgen te hebben voor de kwaliteit van onze zorgverlening”.

Bovendien geeft 45 procent van de bevraagden aan dat er tegen hun zin toch een prijsstijging zal moeten volgen, die op de schouders terecht komt van de gebruikers of cliënten. Maar niet alle organisaties hebben die optie. Onder andere gesubsidieerde kinderopvang en jeugdhulp kunnen hun prijzen niet omhoog halen om uit de kosten te komen.

De financiële druk gaat gepaard met de dreigende sectorwijde besparingen, klinkt het. Zo wordt er gesproken over een beperkter aanbod en minder contacttijd per cliënt, tegen de wens van de zorgverleners in.

Met de nieuwjaarsbrief wil SOM de hand reiken naar bevoegde overheden om samen rond de tafel te zitten en tot oplossingen te komen. “Het begin van een nieuw jaar staat normaal symbool voor goede voornemens en nieuwe kansen, maar voor de zorg- en welzijnssector start het jaar met een zware kater”, aldus Roesbeke.