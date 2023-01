Toby vroeg zijn Evy op indrukwekkende wijze ten huwelijk, maar bijna liep het mis: “Ik heb zelfs een fopring moeten gebruiken”

Voor Toby Hermans (39) mocht het wat meer om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. In vier dagen tijd bewerkte hij een Aarschots veld tot een gigantisch huwelijksaanzoek, enkel te zien vanuit de lucht. Zondag nam hij Evy en hun twee kinderen mee naar het veld en liet hij de dronebeelden zien, waar de grote vraag in graan verscheen. “Toen is hij op een knie gegaan en heeft hij mij ten huwelijk gevraagd”, zegt Evy gelukkig. “Alles was tot de details uitgewerkt, maar toch liep het aanzoek bijna mis.”

Een ring in een glaasje champagne of op één knie gaan omringd met kaarsen. De clichés kennen we allemaal, maar daar nam Toby Hermans geen genoegen mee. “Ik had altijd al in gedachten om iets speciaals te doen”, glundert hij. “In bijberoep bewerk ik de velden naast de afrit in Aarschot. Zo ben ik op het idee van een gigantisch aanzoek in graan gekomen.”

Toby is niet over een nacht ijs gegaan. “Ik heb het veld nauwkeurig gemeten en thuis alles uitgetekend”, zegt hij. “Daarna heb ik touwen gespannen, de letters getrokken met de tractor en het graan ingezaaid. Al bij al ben ik vier dagen bezig geweest met het aanzoek.”

De laatste letter van ‘trouwen’ lijkt net van het veld te vallen, maar dat had Toby ingepland. “Een beetje in het dialect, hé”, knipoogt hij. “Ik was een beetje bang dat het veld te klein ging zijn. De boodschap is toch keurig in de grond verschenen, en dat zonder gps. Daarna was het enkel nog een kwestie van het aanzoek te filmen met een drone.”

Op televisie

Zijn kersverse verloofde Evy Verbeeck moest niet lang twijfelen over haar jawoord toen ze de dronebeelden zag. “We zijn al dertien jaar samen en hebben twee kindjes”, zegt ze. “Ik wachtte dus al even op de grote vraag. Eigenlijk heb ik altijd gezegd dat ik een intiem aanzoek wou, maar dit is natuurlijk fantastisch. Een beetje kunst, wat hij hier heeft gedaan.”

Toch liep het aanzoek bijna mis voor Toby. “Normaal gezien ging ik haar zondag ten huwelijk vragen”, vertelt hij. “Maar ROB-tv had het bewerkte veld al opgemerkt en een oproep gedaan om het gelukkige koppel te vinden. Toen heb ik de plannen wat verschoven en Evy woensdagavond in onze pyjama’s ten huwelijk gevraagd. Ik heb zelfs een fopring moeten gebruiken, omdat de echte er nog niet was”, zegt hij lachend. “Zondag zijn we dan met de kindjes naar het veld getrokken voor het officiële aanzoek.”

Boerenbal

Toby en Evy kunnen volop hun huwelijk beginnen te plannen. “Dat gaat nog een beetje discussie geven”, zegt Evy lachend. “Toby is geboren en getogen op een veld en wil graag een soort van boerenbal geven, maar ik zie het wat kleiner.” Voor haar verloofde kan het allemaal niet groot genoeg. “Een feest met zo veel mogelijk mensen”, droomt Toby. “En liefst van al hier, op het veld.”