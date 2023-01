Europees Parlement geeft geen details over controversiële reis van voorzitter Metsola: “Alle regels nageleefd”

Een woordvoerder van het Europees Parlement heeft, daarnaar gevraagd, geen details willen geven over het verblijf van voorzitter Roberta Metsola en haar echtgenoot in een Frans vijfsterrenhotel, waarvan de kosten betaald werden door een wijngenootschap. De woordvoerder wilde enkel kwijt dat de overnachting gebeurde binnen het kader van Metsola’s mandaat en dat alle verplichtingen op het vlak van veiligheid en protocol werden gevolgd.

Nieuwswebsite Politico bracht de reis van Metsola, afgelopen oktober in het Franse Bourgondië, vorige week aan het licht. Metsola en haar partner verbleven toen in Hôtel Le Cep in Beaune. Bovenop hun verblijf kregen ze daar ook een uitgebreid vijfgangendiner aangeboden.

Metsola had het verblijf zelf geopenbaard, samen met een lijst van 142 cadeaus die ze tijdens tal van ontmoetingen had ontvangen in haar hoedanigheid als voorzitter van het Europees Parlement. Niet alleen bleek ze 125 van die geschenken te laat te hebben geregistreerd, ze verzuimde ook aan te geven dat haar echtgenoot haar had vergezeld tijdens haar verblijf in Beaune. Wegens het corruptieschandaal dat het Parlement in de ban houdt, deed de zaak meteen de wenkbrauwen fronsen.

Maar gevraagd naar meer details over haar verblijf in Hôtel Le Cep, zei de woordvoerder van het Parlement dat Metsola alle regels heeft nageleefd die eerder ook al voor haar voorgangers golden. Of het parlement zelf een deel van de reis bekostigd heeft, zei hij niet.

De woordvoerder antwoordde ook niet op de vraag of Metsola en haar echtgenoot wijn hadden gekregen van het genootschap, de Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Vragen over hun tijdsbesteding bleven eveneens onbeantwoord.