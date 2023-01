Regeringsvorming in Bulgarije weer mislukt, nieuwe verkiezingen op komst

Na drie mislukte pogingen om een regering te vormen, moeten de Bulgaren weer naar de stembus voor nieuwe verkiezingen. Kornelia Ninova, de leider van de socialisten, zei dinsdag tijdens een ontmoeting met president Rumen Radev dat haar partij ook geen regering kon vormen omdat er geen parlementaire meerderheid was. Het was de derde en laatste poging om een regering te vormen, na de vervroegde verkiezingen van 2 oktober 2022.

“We stevenen waarschijnlijk af op nieuwe vervroegde parlementsverkiezingen”, zei president Radev. Hij wil nu een verkiezingsdatum dit voorjaar bespreken met de centrale kiescommissie in Sofia. Daar is er momenteel een overgangskabinet. Het zijn de vijfde parlementsverkiezingen in Bulgarije in twee jaar. Radev moet nu een decreet uitvaardigen om de parlementsverkiezingen uit te schrijven, het parlement te ontbinden en een nieuw interim-kabinet aan te duiden.

Eerder waren de centrumrechtse GERB en de liberale PP er ook niet in geslaagd om een regering te vormen. In het parlement in Sofia zijn zeven partijen vertegenwoordigd. Door de maandenlange regeringscrisis in Bulgarije komt de toetreding tot Schengen in het gedrang en de uitvoering van het Europese herstelplan, waarschuwde de president eerder al. Door de politieke instabiliteit plaatsen deskundigen ook vraagtekens bij de invoering van de euro, die normaal gepland is voor 2024.