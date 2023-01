Amerika’s rijksten schonken vorig jaar 196 miljard dollar aan goede doelen, maar wie zijn die gulle weldoeners?

Ondanks dalende beurskoersen en duikende fortuinen schonken Amerika’s 25 gulste weldoeners vorig jaar 27 miljard dollar meer weg aan goede doelen dan in 2021. Alles samen ging het om een uindrukwekkende 196 miljard dollar of ruim 180 miljard euro, zo becijferde zakenblad Forbes.

Niet dat ze er een boterham – of eerder toastje kaviaar – minder voor moeten eten, maar de 25 grootste filantropen in het Forbes-lijstje zagen hun gezamenlijke fortuin in 2022 door de kwakkelende beurzen met 15 procent teruglopen tot 936 miljard dollar, net geen 861 miljard euro. Maar dat belette hen niet om méér geld aan goede doelen te schenken dan in 2021.

Aan de top van de lijst verandert niets. Er duiken dit jaar wel twee nieuwkomers op in de top-25: Google-medeoprichter Sergey Brin (op 14) en Ken Griffin (op 24), wiens investeringsvehikel Citadel vorig jaar de hoogste winst ooit voor een hefboomfonds, liefst 16 miljard dollar, wist binnen te rijven. Zij vervangen Julian Robertson Jr., die vorig jaar overleed, en Leonard Lauder, erfgenaam van het cosmeticaconcern Estee Lauder. Hij bleek iets te ‘krenterig’ om zijn plaats in de lijst te behouden.

DE 10 GULSTE SCHENKERS

1. Warren Buffett van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway schonk vorig jaar 5,4 miljard dollar aan gezondheids- en armoedeprojecten, wat zijn totaal aan schenkingen op 51,5 miljard dollar brengt.

2. Bill Gates, bekend van Microsoft, en zijn ex Melinda French Gates schonken via hun stichting vorig jaar 5 miljard dollar aan gezondheids- en armoedeprojecten, wat hun totaal aan schenkingen op 38,4 miljard dollar brengt.

3. George Soros die fortuin maakte met hefboomfondsen,schonk via zijn Open Society Foundations 300 miljoen dollar aan democratie-, vormings- en mensenrechtenprojecten, wat zijn totaal aan schenkingen op 18,4 miljard dollar brengt.

4. MacKenzie Scott, de gewezen echtgenote van Amazon-oprichter Jeff Bezos (die staat op plek 12), schonk 5,82 miljard dollar aan projecten die economische, raciale en genderongelijkheid bestrijden, wat haar totaal aan schenkingen op 14,43 miljard dollar brengt.

5. Michael Bloomberg, mediatycoon en gewezen burgemeester van New York, schonk 1,7 miljard dollar aan goede doelen die werken rond klimaatverandering, gezondheid en onderwijs, wat zijn totaal aan schenkingen op 14,4 miljard dollar brengt.

6. Charles ‘Chuck’ Feeney, medeoprichter van Duty Free Shoppers, gaf via zijn in 2020 geliquideerde Atlantic Philanthropies Foundation zo goed als zijn hele fortuin – in totaal circa 8 miljard dollar – weg aan projecten rond wetenschappen, mensenrechten en jeugd.

7. Intel-medeoprichter Gordon Moore en zijn vrouw Betty schonken vorig jaar 300 miljoen dollar aan wetenschappelijke en milieuprojecten. Via hun stichting schonken ze bij leven al 5,8 miljard dollar.

8. Jim Simons, oprichter van hefboomfonds Renaissance Technologies, en zijn vrouw Marilyn schonken vorig jaar 1,9 miljard dollar aan universiteiten en instellingen om basiswetenschappen en wiskunde te promoten. Het koppel schonk alles samen al 5,2 miljard dollar aan goede doelen.

9. Facebook-topman Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan schonken vorig jaar 900 miljoen dollar aan wetenschappelijke, opvoedkundige en juridische projecten, wat het totaal van hun schenkingen intussen al op 3,9 miljard dollar brengt.

10. Phil en Penny Knight, die fortuin maakten met Nike, financieren vooral universiteiten en hogescholen. Vorig jaar schonk het echtpaar nog 270 miljoen dollar, wat hun totaal op 3,37 miljard dollar brengt.

