Midtjylland wil Zweedse middenvelder Kristoffer Olsson definitief overnemen van Anderlecht

Volgens de Deense krant ‘Ekstra Bladet’ wil Midtjylland Kristoffer Olsson (27) definitief aanwerven. De Zweedse middenvelder wordt nu gehuurd van Anderlecht en presteert er goed. In 15 matchen – ook in de Europa League – was Olsson er goed voor 2 goals.

Midtjylland heeft volgens de Deense bronnen een aankoopoptie van zo’n 4 miljoen euro, maar zou nu met RSCA willen onderhandelen om die te verlagen. Het probleem is wel dat de 27-jarige international in Brussel zo’n 600.000 euro per jaar zou verdienen en er nog vastligt tot 2025. Dat salaris is ook aan de hoge kant voor Midtjylland.

Toch ziet de Deense club onderhandelingsmogelijkheden omdat Anderlecht het geld goed kan gebruiken. Bovendien verkocht Midtjylland recent Anders Dreyer aan paars-wit en zijn de relaties goed. CEO Sports Jesper Fredberg sprak weliswaar al positief over Olsson, maar moet goeie inschattingen maken. Anderlecht zit dit seizoen al aan zes uitgeleende spelers (Olsson, Bundu, Wellenreuther, Mykhaylichenko, Colassin, Dauda) en de limiet is acht verhuurde spelers. Het kan wat budget en ruimte scheppen als Olsson een permanente deal zou worden.