Vloerverwarming, eigen kamer én Fiat in de koffer: zo veel betaal je voor een tripje in het rijdend hotel van Joris en Ann

Sint-Gillis-Waas

‘Een rotel’, een hotel on the road. Zo omschrijven Joris (55) en Ann (56) van B&B Fruithof Tack in Sint-Gillis-Waas hun gloednieuwe luxueuze camper van 12 meter lang en 22 ton zwaar. Met hun ‘rotel’ wil het echtpaar koppels die een avontuurlijke en tegelijk comfortabele reis willen beleven, meenemen naar hun droombestemming. “Hoe lang en hoe ver we reizen, beslist het koppel zelf”, vertellen Joris en Ann.