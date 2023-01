Regie der Gebouwen maakt 1,5 miljoen vrij om gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap

Om voor die betere toegang te zorgen, heeft de Regie der Gebouwen een actieplan opgesteld. Dat voorziet in de installatie van de nodige voorzieningen om geleidelijk de volledige toegankelijkheid van de gebouwen die onder de Regie vallen, te garanderen. Het gaat bijvoorbeeld om de installatie van platformen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), hellingen, specifieke deuren, de aanpassing of installatie van toiletten en de aanleg van specifieke parkeerplaatsen.

In een mededeling dinsdag preciseert de staatssecretaris dat er dit jaar 26 concrete projecten op tafel liggen. In Brussel gaat het om projecten op de Kunstberg, het Jubelpark, het Geruzet-gebouw van de federale politie, Eurostation en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. In Vlaanderen zijn werkzaamheden gepland aan het Administratief Centrum in Hasselt, de Justitiegebouwen in Brugge en Turnhout, het AMCA-gebouw in Antwerpen, het asielcentrum in Poelkapelle en het Kamgebouw in Sint-Andries.

“Door overal in ons land de infrastructuur aan te passen, willen wij alle mensen met een handicap in staat stellen zich zelfstandig door openbare gebouwen te bewegen en te profiteren van alle aangeboden openbare goederen en diensten”, benadrukt Michel. Zijn collega Karine Lalieux (PS), als minister bevoegd voor Personen met een Handicap, heeft het over een “essentiële stap voorwaarts omdat het ervoor zorgt dat personen met een handicap dezelfde rechten en diensten van de overheid kunnen genieten als de rest van de bevolking.”