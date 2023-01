Thalys wordt Eurostar en wil aantal reizigers verdubbelen tegen 2030

De fusie tussen de operatoren van hogesnelheidstreinen Eurostar en Thalys is dinsdag een nieuwe fase ingegaan. In Brussel werden de eerste treinen voorgesteld met het nieuwe logo van Eurostar - de merknaam Thalys verdwijnt. De fusiegroep heeft de ambitie om 30 miljoen passagiers te vervoeren per jaar tegen 2030. Dat zouden er dubbel zoveel zijn als in 2022.

Het nieuwe logo is een ster, die symbool staat voor de verbindingen die de groep aanbiedt, met een ‘e’ errond. “Brussel vormt het centrum van de ster”, aldus Gwendoline Cazenave, de CEO van Eurostar Group. Niet alleen is de hoofdzetel van de groep er gevestigd, “Brussel vormt ook het centrum van ons netwerk, waar we op minder dan twee uur zijn van al onze bestemmingen.”

Bekend bij consument

De komende maanden wordt het nieuwe logo op alle Eurostar- en Thalys-treinen gekleefd. Aan het uitzicht van de treinen wordt voor de rest niet geraakt. Het is de bedoeling dat tegen het najaar het merk Thalys volledig verdwijnt; er zouden tegen dan ook een eengemaakte website en app moeten zijn.

Er werd voor de merknaam Eurostar gekozen, omdat die erg bekend is bij de consumenten, zowel binnen Europa als daarbuiten, zo zei Cazenave nog. De ster in het logo is geïnspireerd op de ‘Etoile du Nord’, de oorspronkelijke treindienst die Parijs, Brussel en Amsterdam met elkaar verbond, en is een eerbetoon aan het eerste Eurostar-logo, voegde ze toe.

Ambitieus

De Eurostar Group heeft de ambitie om 30 miljoen passagiers te vervoeren per jaar tegen 2030, of dubbel zoveel als in 2022. Dat heeft Gwendoline Cazenave, de CEO van de groep, gezegd in een gesprek met Belga. In 2022 vervoerden Eurostar en Thalys samengeteld 15 miljoen passagiers. Er was nog een impact van corona, aldus Cazenave. “We startten het jaar op minder dan 30 procent van het aantal passagiers in 2019 (voor corona, red.). Maar de klanten zijn bijna in één klap teruggekeerd: op drie maanden tijd zaten we aan 80 procent, en in de zomer aan 90 procent.”

De eerste stap om de ambitie waar te maken, is terugkeren naar het precoronaniveau. In 2019 waren er 19 miljoen reizigers. Cazenave is ervan overtuigd dat dat aantal dit jaar weer gehaald zal worden.

Behalve het nieuwe Eurostar-logo moeten de reizigers niet direct grote veranderingen verwachten. Er zijn geen concrete plannen om de rijschema’s overhoop te gooien of nieuwe bestemmingen te lanceren. Cazenave zet wel volop in op de hubfunctie van de hst-stations. Ze wil samen met nationale spoorwegmaatschappijen werken aan vlotte overstappen, geïntegreerde tarieven enzovoort.

De fusie tussen Eurostar en Thalys werd in 2019 gelanceerd. Na een vertraging door de coronapandemie werden beide operatoren van hogesnelheidstreinen in mei vorig jaar onder één koepel gebracht, de in Brussel gevestigde Eurostar Group. Een meerderheid van de aandelen is in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, de Belgische maatschappij NMBS heeft een belang van 18,5 procent. De fusiegroep telt zowat 2.200 werknemers, heeft een 50-tal treinstellen (26 van Thalys en 25 van Eurostar) en is actief in vijf landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk).