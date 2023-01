Bocholt

Wat geef je cadeau aan ouders van een sterrenkindje of een baby’tje dat in het ziekenhuis moet blijven? Ook Sandra Evens (30) uit Kaulille (Bocholt) kreeg die vraag, nadat ze na drie miskramen met haar pasgeboren zoontje Arthur vijf maanden in het ziekenhuis moest blijven. Daarom heeft ze nu een webshop opgericht. “We wisten niet of Arthur het zou overleven.”