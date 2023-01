Niels (33) is tot ‘Mister Tattoo’ gekroond, maar heeft het niet altijd makkelijk: “Eén keer mocht ik op mijn eerste werkdag al direct ophoepelen”

“Ik had al een aantal keer geprobeerd, maar had nog nooit de finale selectie gehaald”, zegt Niels. “Normaal gezien zijn het altijd van die fitness- en fotomodelachtige types die zo’n verkiezingen winnen. Door deel te nemen, wou ik bewijzen dat gewone mensen even goed winnaars kunnen zijn.”

Niels liet zijn eerste tatoeage zetten toen hij 18 jaar oud was. “Een groot kruis op mijn rug. Ik wou het al lang, maar had er het geld niet voor. Tatoeages zijn tegenwoordig veel populairder dan toen, maar vaak alleen omdat ze ‘mooi’ zijn. Bij mij hebben al mijn tattoos een betekenis.”

15.000 euro

Ondertussen telt Niels’ lichaam ongeveer 70 tatoeages. Het precieze aantal tellen, is er niet gemakkelijker op geworden. “Ik ga zo om de drie weken langs bij mijn vaste tatoeëerder om een nieuwe te laten zetten. Mijn afspraken maken ik per 10 beurten. De meeste tatoeëerders zijn vaak maanden of zelfs jaren op voorhand volgeboekt, maar ik ben natuurlijk een goede klant (lacht). Hij zal alles samen al wel 15.000 euro aan mij verdiend hebben.” (Lees verder onder de foto)

Ook zijn rug staat helemaal vol met tatoeages. “Een eerbetoon een de Amerikaans rapper Eminem”, aldus Niels. — © AndriesxMedia

Niels is een hiphopper en dus verwijzen heel wat van zijn tattoos naar dat muziekgenre, maar hij is ook een fervente supporter van Club Brugge. “Hiphop is het belangrijkste in mijn leven. Op mijn buik en borst staat mijn artiestennaam ‘Midnight’: een klok die twaalf uur aanwijst en een oude beatbox, een bekend voorwerp uit de hiphopcultuur. Mijn rechterarm staat vol verwijzingen naar Tupac en de tatoeages op mijn rug zijn bijna allemaal een eerbetoon aan Eminem. Mijn rechterbeen is voorbehouden voor Club, met bijvoorbeeld tatoeages van Timmy Simons en François Sterchele.”

Naar huis op eerste werkdag

Zijn volgetekende lichaam zorgt weleens voor problemen, zeker op professioneel gebied. “Eén keer mocht ik op mijn eerste werkdag al direct weer ophoepelen. Ik had een job als schrijnwerker aangenomen en trok ’s morgens mijn T-shirt uit. Toen mijn baas dat zag, stuurde hij mij zonder pardon naar huis. ‘Mijn klanten zijn ouderwets’ gaf hij als reden. Als ik nu ga solliciteren, maak ik direct duidelijk dat ik veel tatoeages heb, zodat mijn werkgever niet voor verrassingen kan komen te staan.”

Niels is trots op zijn lint van Mister Tattoo Benelux 2023. “Het definitieve bewijs zijn dat ik eindelijk eens iets gewonnen heb”, lacht hij. “De organisatie heeft laten weten dat zal uitgenodigd worden voor een shoot met Miss Tattoo, waarna we ook aan het grote publiek zullen voorgesteld worden. En dan is er nog de hoofdprijs, een reis naar Miami. Daar kijk ik vanzelfsprekend ook naar uit.”