Twee weken na afscheid van profvoetbal duikt Gareth Bale op in... golftoernooi

Gareth Bale heeft bevestigd dat hij volgende week zijn opwachting zal maken in het AT&T Pebble Beach Pro-Am. Dat is een toernooi voor profgolfers in de Verenigde Staten. Bale neemt samen met enkele beroemdheden als rapper Macklemore, American Football-ster Aaron Rodgers en acteurs Bill Murray, Jason Bateman en Will Arnett (die laatste twee zijn onder meer bekend van de sitcom Arrested Development) op uitnodiging deel.