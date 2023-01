Het verhaal van Constance Marten, de dochter van een rijke aristocraat die met pasgeboren baby en veroordeelde verkrachter op de vlucht is

Mark Gordon (48) heeft twintig jaar in een Amerikaanse gevangenis gezeten voor verkrachting en mishandeling van een vrouw toen hij veertien was. Hij is nu samen met Constance Marten (35) op de vlucht. — © AP

mtm Bron: The Independent, The Guardian

Constance Marten is 35, komt uit een rijke aristocratische familie die connecties heeft met het Britse koningshuis en was een veelbelovende studente toneel toen ze in 2016 Mark Gordon ontmoette.

Mark Gordon is 48 en heeft twintig jaar in een Amerikaanse gevangenis doorgebracht na een veroordeling voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw van begin de twintig. Zelf was hij 14 op het moment van de feiten. Na het uitzitten van zijn straf werd hij naar thuisland Engeland gedeporteerd.

Sinds Marten en Gordon elkaar leerden kennen, kozen ze voor een geïsoleerd leven, afgesneden van familie en vrienden. En begin dit jaar verdween het koppel precies helemaal van de aardbol.

Op 5 januari vatte hun wagen nog vuur op de M61-snelweg en zagen ze al hun bezittingen in vlammen opgaan. In plaats van te wachten op de ordediensten, vluchtten ze eerst te voet en later per taxi. Eerst naar Liverpool, later naar Harwich. Op 7 januari werden ze ’s avonds voor het laatst gezien in Oost-Londen, waar ze eerder op de dag nog een tent en wat beddengoed kochten.

Maar er was die dag nog iemand in hun gezelschap: hun nog maar enkele dagen eerder geboren baby.

“We zijn buitengewoon bezorgd dat een pasgeborene – op dat moment nog geen week oud – is blootgesteld aan vrieskou terwijl zijn ouders zijn gaan kamperen, zoals de bewijzen suggereren”, verklaarde hoofdinspecteur Lewis Basford. “Geen enkel kind zou gedwongen mogen worden om zulke potentieel levensbedreigende omstandigheden te moeten doorstaan. Daarom is het absoluut essentieel dat iedereen met informatie over hun verblijfplaats zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Elk beetje informatie is cruciaal.”

Hoewel er momenteel meer dan honderd speurders toegewijd zijn aan de zaak en er al voor meer dan 223 uur aan bewakingsbeelden werden bekeken, heeft de Metropolitan Police geen idee waar het koppel en hun kindje nu zijn. “Voor zover we weten kunnen ze het land al uit zijn, maar houd toch alstublieft jullie ogen open”, aldus Basford.