Parket start opsporingsonderzoek naar geschorste prof UGent

Het parket van Oost-Vlaanderen is een opsporingsonderzoek gestart in het dossier rond een geschorste UGent-professor die in 2017 grensoverschrijdend gedrag gepleegd zou hebben bij een doctoraatsstudente. Dat verneemt Belga dinsdag. Rector Rik Van de Walle speelde het dossier vorige week door aan het parket nadat het tuchtorgaan van de universiteit de man - die actief was aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen - vier maanden op non-actief had gezet. Het dossier is inmiddels bestudeerd en naar aanleiding van de verstrekte gegevens is een opsporingsonderzoek gestart.