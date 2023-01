Wie dacht dat in de luchtvaartsector sinds corona het vet van de soep was, heeft het fout. Vorig jaar zagen liefst 39 nieuwe maatschappijen het levenslicht, waarvan net iets meer dan de helft in Europa. “De vraag is veel sterker gegroeid dan het aanbod, wat tot hogere prijzen leidt en nieuwkomers lokt”, zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen).