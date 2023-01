Jonge Franse Youtubester Olympe (23) vraagt euthanasie aan in ons land: “Uitgeput na een leven vol trauma’s”

Ons land staat in bepaalde gevallen euthanasie toe wegens ondraaglijk psychisch lijden. In Frankrijk kan dat niet, dus wilde de Franse influencer Olympe (23) in België euthanasie aanvragen. Maar een Brusselse arts weigert nu haar verzoek in te willigen, getuigt ze op de Franse tv. “Ik ben geestelijk uitgeput.”

Olympe kondigde bij het begin van het jaar op haar Instagram-account aan dat ze eind 2023 euthanasie wilde laten plegen in ons land. In Frankrijk zijn geestelijke problemen nog geen reden om dat te laten doen.

De 23-jarige YouTube-ster lijdt al jaren en haar leven is getekend door trauma’s, zegt ze. Ze lijdt onder meer aan een persoonlijkheidsstoornis en kampt met zware psychische problemen als gevolg van gebeurtenissen van jaren geleden. Al 14 jaar is ze, geeft ze zelf aan, slachtoffer van pesterijen. Ze is ook vijf keer verkracht geweest en werd slachtoffer van een groepsverkrachting.

“Geestelijk uitgeput”

“Ik ben geestelijk uitgeput”, zegt ze. Euthanasie is de enige uitweg, volgens haar. Olympe, die meer dan 250.000 volgers heeft, verwijst naar een 23-jarige vrouw uit ons land die aanwezig was op de luchthaven van Zaventem toen daar op 22 maart 2016 de aanslagen werden gepleegd. In de jaren nadien werd haar psychisch lijden dermate ondraaglijk dat ze op 7 mei euthanasie pleegt. “Dat wil ik ook”, zegt Olympe. En dus zocht de Française haar toevlucht tot een Brusselse arts. Het werd echter een ontgoocheling.

Strenge voorwaarden

Dokter Yves D. vertelde haar dat het zo niet elkaar zit. De Belgische wet haalde in 2002 euthanasie onder bepaalde voorwaarden uit de strafwet, maar er zijn strenge voorwaarden aan verbonden en dat België “niet het sterfbed mag worden van Fransen die van oordeel zijn dat ze ondraaglijk lijden maar in eigen land niet terechtkunnen.”

Intussen heeft president Macron wel een eerste stap gezet naar een wetswijziging over levensbeëindiging, maar daar kan en wil Olympe niet op wachten, heeft ze zelf al aangegeven.