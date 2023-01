Jain-nonnen tijdens het Sparsh Mahotsav-festival in Ahmedabad — © AFP

Een achtjarig meisje uit India dat een fortuin van vele miljoenen dollars had kunnen erven, koos ervoor om als non opgenomen te worden in een strenge religieuze orde. Daarvoor moest ze alles – van haar schoenen tot haar familie – afzweren. De beslissing lokt een groot debat uit.