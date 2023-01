Bouwvergunning verplicht voor wie toeristische accommodatie wil creëren in bestaand gebouw in Wallonië

Wie in Wallonië een toeristische accommodatie wil inrichten in een bestaand gebouw, zal daar vanaf 30 januari een bouwvergunning voor nodig hebben. Dat hebben de Waalse ministers Willy Borsus en Valérie De Bue dinsdag gezegd op een persconferentie in La Roche-en-Ardenne.

“Er was een juridisch vacuüm wat betreft de creatie van nieuwe toeristische accommodatie, met als gevolg dat de leefomgeving van de burgers werd aangetast. Sommige gemeenten wezen ons op een overaanbod van woningen in bepaalde toeristische gebieden. Dat bracht mogelijke overlast met zich mee en bemoeilijkte ook de toegang tot onroerend goed voor de inwoners”, zei Willy Borsus, Waals minister van Ruimtelijke Ordening.

“De ontwikkeling van toerisme is een drijvende kracht voor de Waalse economie, maar die moet op een beredeneerde manier worden bekeken, in relatie tot het dienstenaanbod en de lokale infrastructuur”, voegde Valérie De Bue, de regionale minister van Toerisme, eraan toe. “De verplichting tot een stedenbouwkundige vergunning zorgt ervoor dat toekomstige uitbaters van logies systematisch geïnformeerd zullen worden over verplichtingen en begeleidende maatregelen.”

De nieuwe regelgeving is niet van toepassing op wie minder dan zes kamers in een woning ter beschikking heeft. Dit type van accommodatie veroorzaakt niet dezelfde overlast omdat de eigenaar ter plaatse aanwezig is, luidt het. De twee regionale ministers maakten ook duidelijk dat de bouwvergunning niet in de plaats komt van de vereisten van de Waalse ‘toeristische code’.