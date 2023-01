Uitzonderlijke ontmoeting tussen Jordaanse koning en Israëlische premier: “Geweld moet stoppen”

De Jordaanse koning Abdallah heeft dinsdag de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoet in Amman. Het gaat om een bijzondere ontmoeting tussen twee leiders van buurlanden die de afgelopen jaren een heel gespannen relatie hadden.

Volgens een persbericht van het Jordaanse koninklijk paleis bespraken de twee mannen de situatie aan de Esplanade der moskeeën in Oost-Jeruzalem, aangezien Amman de bewaarder is van islamitische heilige plaatsen in de Heilige Stad.

Bij medewerkers van Netanyahu viel te horen dat de bijeenkomst was gericht op “regionale kwesties” en samenwerking tussen de twee landen, sinds 1994 verbonden door een vredesverdrag dat een einde maakte aan de staat van oorlog tussen de twee landen.

Van 2018 geleden

De laatste ontmoeting tussen de leiders van beide landen gaat al terug tot 2018. De koning van Jordanië noemde de relaties tussen beide landen in 2019 “op het laagste niveau ooit”, hij liet eerder vaak verstaan dat de vrede tussen beide landen “een kille vrede” was.

Tijdens de bijeenkomst van dinsdag onderstreepte de koning van Jordanië “de noodzaak om de historische en wettelijke status quo op de Esplanade der moskeeën te respecteren en die niet aan te raken”. Volgens de Israëlische verklaring bespraken de koning van Jordanië en Netanyahu “regionale kwesties met de nadruk op strategische, veiligheids- en economische samenwerking tussen Israël en Jordanië, die bijdraagt aan de versterking van de regionale stabiliteit”. Israëlische functionarissen benadrukken voortdurend dat betrekkingen met Jordanië essentieel zijn voor de veiligheid van Israël.

Sinds het begin van het jaar heeft het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Israëlische ambassadeur twee keer ontboden in Amman, de eerste keer om te protesteren tegen het bezoek van de Israëlische minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir en de tweede nadat een Israëlische politieagent de Jordaanse ambassadeur had verhinderd de Esplanade der moskeeën te betreden.

“Geweld stoppen”

De koning van Jordanië benadrukte dinsdag ook “de noodzaak om ons in te zetten om het geweld te kalmeren en te stoppen om de weg vrij te maken voor een politieke horizon voor het vredesproces”. Hij riep ook op tot “het stopzetten van elke maatregel die de kansen op vrede in gevaar zou kunnen brengen”, en bevestigde opnieuw “het vaste standpunt van Jordanië ten gunste van de tweestatenoplossing waarbij Israël en Palestina zij aan zij leven in vrede en veiligheid.”