Demir wil eind februari tracékeuze voor Ventilus vastgelegd hebben

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir hoopt dat eind februari het definitieve tracé van de Ventilus-hoogspanningslijn kan vastgelegd worden. Dat heeft de N-VA-minister dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vooruit-parlementslid Bruno Tobback. Demir dringt intussen ook aan op een vervroegd Overlegcomité om het te kunnen hebben over de Vlaamse vraag naar verhoogde compensaties van netbeheerder Elia.

Na een lange en hobbelige aanloop, hakte de Vlaamse regering in november vorig jaar een aantal belangrijke Ventilus-knopen door. Zo schaarde de regering zich achter een bovengronds tracé voor de hoogspanningslijn die bijkomende energie van op zee aan land moet brengen. De Vlaamse regering bereidt nu de finale tracékeuze voor. Minister Demir hoopt die knoop eind februari te kunnen doorhakken, zo liet ze dinsdag in het Vlaams Parlement verstaan.

Een van de randvoorwaarden voor de realisatie van Ventilus was wel dat er een steviger pakket compensatiemaatregelen moest komen. Daarvoor rekent de Vlaamse regering op de federale regering en netbeheerder Elia. Zo wil de Vlaamse regering de zone waarin mensen hun woning of bedrijf vrijwillig kunnen verkopen aan Elia uitbreiden van 35 meter naar 100 meter en dringt ze ook aan op hogere compensatievergoedingen voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt blijven wonen.

Versneld Overlegcomité

Omdat het compensatiebeleid van netbeheerder Elia een federale bevoegdheid is, wil Vlaanderen de kwestie bespreken in de schoot van het Overlegcomité, het overlegorgaan van de verschillende Belgische regeringen. Maar omdat het eerstvolgende Overlegcomité pas voorzien is op 15 maart, dringt Demir aan op een versneld Overlegcomité in februari.

Vooruit-parlementslid Tobback stelde nog vragen over het kostenplaatje en vroeg zich ook af waarom de compensaties voor lokale besturen in Vlaanderen veel hoger liggen dan in Frankrijk. Minister Demir antwoordde dat het finale kostenplaatje zal afhangen van de tracékeuze. Het blijft volgens de N-VA-minister wel de bedoeling “zo weinig mogelijk door woongebied te gaan”. Dat er een verschil is met Frankrijk, heeft volgens Demir dan weer te maken met het feit dat Vlaanderen een veel dichtere bebouwing kent.