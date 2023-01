Bewoonster aangehouden na verdacht overlijden van 38-jarige man

De bewoonster van een woning waar afgelopen zondag een 38-jarige Bruggeling in verdachte omstandigheden stierf, is aangehouden. Dat bevestigt het parket. De vrouw werd aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding en schuldig verzuim.

Het was zondagmiddag toen bij de hulpdiensten een melding binnenliep om dringend naar een woning in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde te gaan. Een 38-jarige Bruggeling verkeerde er in nood, maar bij aankomst van de hulpdiensten was de man reeds overleden.

De politie Het Houtsche nam de plaats zondag de hele middag in beslag en verwittigde het parket. Dat opende meteen een onderzoek. Volgens het Brugse parket wijst alles in de richting van een sterfgeval door een overdosis drugs.

Intussen blijkt de bewoonster van het pand opgepakt. “De vrouw werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge”, meldt het parket. “Ze werd aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding en schuldig verzuim.”

Dat betekent dat de vrouw wellicht aanwezig was toen de Bruggeling, een vriend van haar, overleed en ze niet ingreep. Of het slachtoffer overleed aan een overdosis drugs, is nog niet duidelijk want daarvoor is het wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. De vrouw werd dus niet aangehouden voor het verschaffen van drugs, want daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt wel verder.