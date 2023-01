Amazon biedt onbeperkt medicatie aan voor abonnement van 5 dollar per maand

Amazon heeft dinsdag een abonnement gelanceerd dat onbeperkt generische geneesmiddelen op voorschrift verstrekt zonder extra kosten voor 5 dollar per maand. Het aanbod is gericht op Prime-klanten, aldus het Amerikaanse e-commercebedrijf.

RxPass biedt een reeks generische geneesmiddelen aan “die meer dan 80 veelvoorkomende aandoeningen behandelen”, aldus Amazon. Het bedrijf schat dat meer dan 150 miljoen Amerikanen af en toe of regelmatig een of meer van die geneesmiddelen gebruiken. RxPass vereist geen tussenkomst van een zorgverzekeraar, in tegenstelling tot het gewone systeem. De prijs van het RxPass-abonnement wordt toegevoegd aan de prijs die al voor Prime is betaald.

RxPass is een van de meest geavanceerde formules op de markt van de generische geneesmiddelen, samen met de Walmart ‘drug list service’, die een maandvoorraad van een bepaald generisch geneesmiddel levert voor 4 dollar. In oktober lanceerde de start-up Renee een dienst waarmee gebruikers voor een abonnement van 25 dollar zowat duizend geneesmiddelen zonder extra kosten kunnen kopen.